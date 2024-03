Futsal cerca il riscatto. Oggi la trasferta a Bari

La Futsal Cesena ha capito di avere tutto per salvarsi e la conferma l’ha avuta anche nella sconfitta all’ultimo minuto (2-4) sabato scorso contro la Roma terza in classifica. I ragazzi di Osimani, privi degli squalificati Pieri, Gardelli e Zandoli e con Montalti espulso a metà del primo tempo, sono stati in partita fino alla fine mostrando personalità e carattere. Intanto l’ultima giornata è stata ugualmente favorevole ai bianconeri, tutte le dirette concorrenti hanno perso e a quattro turni dal termine la Futsal ha cinque lunghezze di vantaggio sui playout.

Se nelle prossime due gare dovesse fare bene, per la squadra la permanenza in A2 Elite potrebbe diventare già realtà. Delicata ma più che alla portata la partita di oggi alle 16 a Capurso (Bari) contro il Bulldog che occupa la terzultima posizione. Sarà squalificato il portiere Montalti, infortunato il giovane portiere Piccioni; tra i pali quindi Nardino, ma rientreranno gli squalificati.

Dopo due settimane di sosta (per la nazionale e le festività pasquali), il 6 aprile alle 15,30 a Cesena arriverà poi la Sicurlube appena un punto sopra la zona playout. Uno scontro diretto che si aggiunge a quello dell’ultima giornata, in casa con il Molise. La speranza è che possa diventare una festa, i presupposti ci sono tutti. Prima di sabato scorso, la Futsal aveva ottenuto 8 punti in 4 gare e anche nel ko con Roma ha dimostrato d’essere squadra viva e determinata. Leonardo Serafini