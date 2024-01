Futsal cerca la svolta dopo quattro sconfitte di fila. Oggi il match con Città di Melilli al PalaPaganelli

Avendo fallito nel fare punti contro squadra alla portata come Molise e Giovinazzo la Futsal Cesena ora deve cercare sostanza contro avversari potenzialmente superiori; infatti è solo a +2 dalla zona playout con il turno di riposo ancora da osservare. Quindi per avere la salvezza in A2 Elite ben nel mirino occorre assolutamente bloccare il ciclo delle quattro sconfitte di fila. Nel 2024 poi i bianconeri sono ancora all’asciutto.

Oggi alle 15,30 al PalaPaganelli l’appuntamento è molto impegnativo contro il Città di Melilli, al quinto posto in piena zona playoff e che di recente in casa è riuscito a battere sia il Benevento che il Manfredonia rispettivamente primi e secondi in campionato. All’andata i romagnoli vinsero in trasferta (2-3) grazie all’autorete di Diogo e ai sigilli nella ripresa di Gardelli e dello spagnolo Barreno che ora non è più in bianconero. Gli ospiti hanno il terzo miglior attacco del girone (54 reti) ed il bomber è Moreno Gianino con 16 segnature.

Il tecnico Osimani deve assolutamente trovare il modo di invertire la pericolosa rotta: "Contro la Lazio, nonostante la sconfitta (5-2) non abbiamo giocato male ma in certi momenti ci siamo persi e non abbiamo più recuperato. Oggi dovremo essere bravi a non farci condizionare dalla serie di risultati negativi, a restare sempre in partita concentrati per cercare a ogni costo di muovere la classifica".

l.s.