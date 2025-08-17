Futsal Cesena, accordo con il Murata di San Marino

La Futsal Cesena amplia continuamente i propri orizzonti, la propria capacità di crescita, così di recente ha raggiunto un accordo per due stagioni con il Murata calcio a 5 di San Marino, formazione che tra pochi giorni affronterà i preliminari di Champions League di calcio a 5. L’obiettivo dell’ambizioso club bianconero è quello di favorire così una crescita tecnica e sportiva degli atleti di entrambe le società. Il progetto inizierà durante il prossimo inverno e ricordiamo che il tecnico dei romagnoli Roberto Osimani da nove stagioni è anche il responsabile della nazionale Sammarinese.

La Futsal Cesena con gli ingaggi degli stranieri Gedson e Hachimi e la conferma a sorpresa di Dentini ha chiuso la campagna acquisti puntando forte anche sul blocco storico formato dal bomber Gardelli, dal portiere Montalti, da Pieri, Zandoli e Pritoni. L’obiettivo è di migliorare almeno il risultato della scorsa stagione quando la salvezza venne conquistata a un paio di giornate dal termine dopo un inizio di campionato molto incerto: solo due pareggi dopo le prime sei giornate.

La preparazione dei bianconeri è fissata da lunedì 25 agosto con il debutto stagionale in Coppa Divisione il 13 settembre a Russi. Per la seconda annata consecutiva il club è stato inserito nel girone A, meno impegnativo a livello logistico ed economico di quello B, ma più difficile a livello tecnico. È proprio l’inizio del terzo campionato consecutivo di A2 Élite sarà difficoltoso, nelle prime due giornate due formazioni quotatissime per il salto di categoria; venerdì 26 settembre a Cesena alle 20.30 arriverà il Petrarca Padova, la settimana successiva trasferta a Lecco, poi il derby casalingo contro il Reggio Emilia. Quanto al lato tecnico il regolamento permetterebbe ancora di ingaggiare uno straniero, la società potrebbe effettuare tale mossa solo a dicembre in caso di bisogno.