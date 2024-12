Futsal Cesena affronta il Milano in un cruciale match salvezza in A2 Elite

Si gioca tanto e l’occasione è molto ghiotta in un autentico match salvezza che vale tanto e di più, la Futsal Cesena oggi alle 15,30 a Merate (Lecco) contro il Milano che con 3 punti è ultimo insieme al Verona avendo perso sabato lo scontro diretto proprio contro i veneti.

I bianconeri invece sono reduci dalla sconfitta di misura a Cuneo (3-2) dove hanno dimostrato comunque d’essere sempre sul pezzo dopo le due vittorie di fila a Rovereto e con Verona e appunto il ko pieno di rammarico in Piemonte. I romagnoli al momento hanno 8 punti, sono in zona playout (spareggio con la terzultima del girone B) con 5 lunghezze di vantaggio su Milano e Verona che adesso retrocederebbero direttamente; a 9 punti però in zona salvezza ci sono Leonardo e Modena, a dieci il Cdm, insomma sono diverse le squadre a tiro.

Una vittoria in Lombardia non solo renderebbe la vita complicatissima al Milano che in pratica oggi è all’ultima spiaggia ma permetterebbe alla Futsal Cesena un salto deciso fuori dalla zona minata. Intanto la società non lascerà nulla al caso e sta cercando un laterale offensivo, si tratterà di un terzo straniero per rafforzare la squadra nella qualità tecnica e nel peso e nell’incisività sotto rete.

Intanto è un po’ meno grave del previsto e del temuto la lesione muscolare rimediata dall’argentino Fernandez proprio nel momento che aveva raggiunto un buon livello di forma, l’atleta potrebbe rientrare a fine mese per la trasferta di Cagliari, quindi un paio di settimane prima del previsto.

Ma ora tiene banco la sfida salvezza in Lombardia, la Futsal Cesena ha una grande opportunità per accelerare sulla strada giusta verso la permanenza in A2 Elite, ha tutte le possibilità per farlo e non può fallire. Il mister Roberto Osimani spiega che "contro l’Elledi Cuneo siamo rimasti soddisfatti della prestazione non ovviamente del risultato, comunque ha rappresentato una tappa significativa. Tutte le gare per noi devono essere una opportunità, così sarà oggi contro il Milano una formazione che non merita la posizione attuale di classifica".