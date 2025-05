Futsal Cesena chiude il campionato A2 Elite con sconfitta a Pordenone

Chiude male ma aveva meno stimoli degli avversari che speravano ancora nei playoff la Futsal Cesena che nell’ultima del campionato A2 Elite ha perso 7-2 a Pordenone dopo che era salva già da due gare.

I friulani comunque non riescono ad approdare ugualmente ai playoff per un punto. Infatti per gli spareggi si sono qualificati MestreFenice, Cdm Futsal , Maccan Prata e appunto nell’ultima posizione il Rovereto che ha vinto nettamente (8-3) con il Modena fanalino di coda.

In A era già stato promosso direttamente il Mantova, retrocessione spedita da qualche tempo per Modena e Olimpia Verona, Leonardo Cagliari ai playout dopo avere perso ieri in casa per 3-2 lo scontro diretto con il Saints Milano che così si salva dopo avere effettuato una prodigiosa rimonta nelle ultime giornate.

La Futsal Cesena nel match senza significato di ieri era prima andata sotto 1-0 poi in vantaggio 2-1 e da lì ha ceduto di schianto. E’ stato un campionato sofferto per i bianconeri, a due facce, comunque la salvezza è stata ottenuta con anticipo nonostante una partenza ad handicap; soli 2 punti nelle prime sei giornate.

Ora il futuro: in settimana si svolgerà un incontro tra la società e mister Osimani (in Romagna dal 2021). E’ molto probabile che si continui con lui alla guida, ma la squadra dovrà subire modifiche e innesti importanti, almeno due elementi di spessore e cercare nel mercato estivo di non commettere quegli errori da correggere poi a dicembre come è stato nelle ultime due stagioni.