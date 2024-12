Futsal Cesena, Fernandez verso il recupero

Una sconfitta di misura (3-2), quella subita a Cuneo contro una squadra da zone nobili della graduatoria della A2 Elite ha lasciato fiducia nella Futsal che non meritava il ko dopo due successi di fila. La squadra di Osimnani ha tenuto bene il campo, è stata sempre sul pezzo e a un minuto dalla fine Pritoni, a porta spalancata, ha colpito il palo. Ora i bianconeri sono in zona playout, infatti le ultime due (a -5 dai romagnoli) retrocederanno direttamente e la terzultima sfiderà la stessa classificata dell’altro girone.

Ma appena un punto sopra, quindi in zona franca, ci sono Leonardo e Modena e il Cdm è avanti di due lunghezze.

La lotta quindi è decisamente aperta e le potenzialità per crescere e crederci sembrano esserci tutte.

Intanto le condizioni dell’infortunato argentino Fernandez sono risultate meno gravi di quello che si temeva, ha riportato una lesione di primo grado ai flessori e potrebbe, quindi, recuperare più in fretta ed essere disponibile a Cagliari per l’ultimo match dell’anno solare.

La società comunque per salvarsi non vuole lasciare nulla di intentato ed è al lavoro per trovare un terzo straniero (al momento oltre a Fernandez è tesserato l’italo brasiliano Butturini), un laterale che abbia confidenza con il gol. Importantissimo, anzi di più, il match in programma sabato, alle 15.30, a Merate, contro il Milano.

I lombardi infatti sono ultimi in classifica insieme al Verona, a -5 dai bianconeri, e vincere significherebbe dare uno scossone alla classifica e creare già un vuoto rispetto alle due squadre che retrocederanno direttamente.

Il match sarà molto delicato, in pratica un’ultima spiaggia per i padroni di casa. Ma la Futsal Cesena vista di recente, al di là dei risultati, sa stare in partita e dà segnali importanti in una battaglia salvezza dura, ma alla portata.