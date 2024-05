Futsal Cesena, i prossimi passi

E’ una Futsal Cesena che procederà un passo alla volta nella programmazione e che sta già lavorando per crescere ancora nel prossimo campionato di A2 Elite, dopo avere raggiunto in stagione la salvezza con un buon anticipo e sfiorato i playoff di appena un punto. Il primo obiettivo sarà quello di trattenere tutto il blocco degli italiani e degli ‘italianizzati’, infatti il capocannoniere del girone Gardelli, il portiere Montalti, Dentini e Pieri hanno richieste dalla serie A, qualcuno anche da formazioni ancora impegnate nei playoff. La società, però, è fiduciosa di riuscire a poter contare ancora sul blocco storico, quindi di poterlo confermare e, fondamentale, in tal senso, sarebbe una mossa di grande rilevanza: già al termine di questa settimana si potrebbe capire qualcosa di più.

Una soluzione potrebbe essere il prolungamento di qualche contratto. Intanto sono stati confermati Zandoli e i giovani Nardino e Traversari. Nel campo gli stranieri, partito il giovane brasiliano Nilmar, pare lontana la conferma di Butturini. Poi si dovrà cercare di trovare un adeguato sostituto di Jamicic che come era prevedibile è rientrato in Croazia soprattutto per motivi di famiglia. Il mercato dal quale pescare potrebbe essere quello sudamericano, in Brasile in particolare. Una mossa non affatto semplice quella di trovare un sostituto del croato che dal suo ritorno in bianconero a dicembre si è confermato il trascinatore che si conosceva. Intanto la società, dopo la conferma del tecnico Osimani (anche lui era richiesto in serie A) ha trovato l’accordo per la permanenza in bianconero del suo vice Marco Guidi tecnico preparato e importante anche nello spogliatoio. Inoltre in casa Futsal è già stato tra i protagonisti di due qualificazioni ai playoff, una promozione in A2, una in A2 Elite e la salvezza di qualche settimana fa. Un portafortuna che non guasta mai.