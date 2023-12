Futsal, che bel regalo

Una Futsal Cesena straripante, giocando a tratti molto bene in particolare nella prima frazione (pur chiudendo con il parziale di solo 1-0 e ringraziando Montalti per un prodigioso intervento nel finale di tempo) si aggiudica l’ultimo incontro casalingo della stagione contro l’Itria, formazione pugliese che precedeva i romagnoli di due punti e ora ne è stata superata dopo dodici giornate di campionato.

La squadra di Osimani ha dimostrato che la rivoluzione attuata di recente dalla società, rinnovando completamente il parco soprattutto tra gli stranieri, sta dando risposte positive infatti in gol sono andati anche il brasiliano (ma residente a Imola da anni) Butturini e Jamicic al ritorno dopo che aveva lasciato la Romagna in estate per tornare nella sua Croazia dove però è rimasto pochi mesi.

Proprio Jamicic è stato il protagonista della gara che ha anticipato l’arrivo di Babbo Natale, aspettato e coccolato dal pubblico amico che, esattamente come lui, aveva voglia di festeggiare il ritorno in Romagna con gol, spettacolo e, possibilmente una vittoria che allontanasse i bianconeri ancora di più dalle zone a rischio. E’ successo tutto e anche di più, in una gara che ha dato importanti indicazioni per il proseguo del torneo, legittimando ampiamente i sorrisi in casa cesenate.

Le marcature di giornata sono state completate poi da una doppietta del bomber Gardelli, sempre implacabile, e da Dentini, abile nelle ripartenze.

La squadra di casa ha dimostrato spessore, sono aumentate infatti la qualità e la fantasia con il ritorno del croato Jamicic. L’Itria non ha comunque mai mollato, nel finale ha adottato anche la carta del portiere in movimento ma non è stata premiata anzi sono stati i bianconeri a un minuto dalla fine a segnare ancora con Gardelli, abile a realizzare in semirovesciata dopo un’uscita incerta di Micoli.

I romagnoli adesso hanno 16 punti in classifica, sono a metà graduatoria con sei lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Sabato trasferta in casa del Molise ultimo della classe. Futsal Cesena: Montalti, Pieri, Jamicic, Dentini, Gardelli, Nardino, Piccioni, Pasolini, Venturini, Butturini, Nilmar, Baraccani. Marcatore primo tempo: 17’52’’ Butturini.

Marcatori secondo tempo: 1’32’’ Gardelli, 2’46’’ Venturini, 8’26’’ Laddomada, 14’46’’ Jamicic, 19’15’’ Gardelli. Classifica girone B serie A2 Elite: Manfredonia 25, Benevento 22, Città di Melilli 21, Lazio 20, Roma e Futura 17, Futsal Cesena 16, Itria e Capurso 15, Giovinazzo 11, Sicurlube 10, Canosa 7, Molise 6.

Leonardo Serafini