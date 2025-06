Futsal, chi resta e chi è ai saluti

E’ una Futsal Cesena che cambierà tanto quella che, affidata ancora a mister Roberto Osimani, affronterà la terza stagione di fila in A2 Elite. Erano nell’aria diversi mutamenti anche per portare stimoli nuovi in un gruppo che sarà in parte rinnovato anche in posizioni importanti dopo due salvezze anticipate ma soprattutto l’ultimo campionato caratterizzato da un inizio molto complesso. Sicuramente partiranno i due stranieri, l’italo brasiliano Butturini e il croato Jamicic, offerte importanti per Dentini che saluterà la Romagna dopo una stagione di spessore, saluti anche per Er Raissouni, Venturini e il portiere Nardino. Resterà però un fulcro di spessore, un nucleo storico sul quale continuare a puntare e nel quale non mancano qualità tecniche e attaccamento alla maglia; così saranno ancora bianconeri il bomber Gardelli, il portiere Montalti, Pritoni reduce da una buona stagione, Pieri e i giovani Traversari e il portiere Pazzini, insomma resteranno pedine di primo piano anche se altre ovviamente ne dovranno arrivare cercando di migliorare gli ultimi due mercati estivi nei quali vennero effettuati errori rimediati poi a dicembre. Almeno tre, quattro arrivi importanti quindi, rinnovando tutto il parco stranieri, diventeranno così necessari. Al momento restano da verificare invece le posizioni di Lucchese e Zandoli, mentre la bandiera e capitano Simone Pasolini è molto probabile che saluti il calcio a 5 giocato restando però come dirigente nella sua seconda famiglia, la Futsal. Per il direttore generale Ionetti e i suoi collaboratori sarà quindi un’estate intensa e di grande impegno.