Futsal, colpo di coda finale di Pieri contro il Capurso. I bianconeri verso la salvezza: sono a +5 dai playout

Un punto importantissimo quello ottenuto nel pari (3-3) della Futsal a Capurso che fa compiere alla squadra, a tre giornate dal termine, un altro passo notevole verso la salvezza; infatti i punti sulla zona playout (ossia il Capurso, romagnoli in vantaggio anche negli scontri diretti) restano cinque punti e se si vince il 6 aprile in casa contro il Sicurlube la permanenza in A2 Elite diventerà certa.

I bianconeri sono stati bravi a rimontare tre volte lo svantaggio ribattendo sempre colpo su colpo e il pari finale è stato ottenuto a 42 secondi dal termine da Pieri, da alcune gare uno dei giocatori più importanti. Primo tempo sia come gioco che come risultato (1-0) a favore dei padroni di casa che nella ripresa prima con Jamicic poi con Zandoli e infine con Pieri sono riusciti sempre a riequilibrare la gara condizionata per i pugliesi dalla tripletta di Senna. I romagnoli quindi hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, un punto voluto e di carattere. Un risultato acciuffato con grinta che vale tantissimo, la strada verso la salvezza è spianata, era assente lo squalificato portiere Montalti.

Futsal Cesena: Nardino, Jamicic, Gardelli, Pieri, Dentini, Nilmar, Zandoli, Venturini, Pasolini, Danesi, Traversari, Butturini. Marcatore primo tempo: 17’06’’ Senna. Marcatori secondo tempo: 2’Jamicic, 3’55’’ Senna, 8’10’’ Zandoli, 9’38’’ Senna, 19’18’’ Pieri.

Classifica. Benevento 47 (un punto di penalità), Manfredonia 42, Città di Melilli 39, Roma 37, Lazio 35, Giovinazzo 32, Itria 28, Polisportiva Futura 26, Futsal Cesena 25, Sicurlube 23, Bulldog Capurso 20, Cus Molise 17, Canosa 9.

l.s.