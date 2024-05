Futsal, D’Amico saluta l’under 19

Il futuro della Futsal Cesena, che sta iniziando a programmare la seconda stagione in A2 Elite e punterà molto sulla base degli italiani e italianizzati (da Gardelli a Dentini a Pieri), ha soprattutto la certezza della conferma di mister Osimani accordo per un’altra stagione firmato da tempo e che ha rifiutato proposte dalla A. Novità invece ci sono per quanto riguarda l’Under 19 dove dopo due anni saluta il tecnico Antonio D’Amico, 39 anni che nella stagione appena conclusa ha fatto anche parte dello staff di Osimani in prima squadra. D’Amico complessivamente ha ottenuto buoni risultati, lo scorso anno portando l’Under 19 al secondo posto in regione dietro a Reggio Emilia, in questa stagione in particolare con l’Under 23 raggiungendo i quarti di finale di Coppa Divisione eliminato dal Real Fabrica. Pure lui ha collaborato alla crescita dei giovani e del club, intanto la Futsal a livello di prima squadra sta cercando di capire come potersi muovere, le proprie disponibilità economiche che potrebbero cambiare anche secondo il girone dove verrà inserita, quest’anno infatti nel B la trasferta più vicina era Roma creando impegni più gravosi sia a livello logistico che economico.