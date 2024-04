Futsal: ecco la salvezza

Una straordinaria Futsal Cesena batte la Sicurlube 7-5 e si assicura la permanenza nel campionato di Serie A2 Élite di calcio a cinque con due giornate d’anticipo.

I bianconeri, nonostante l’assenza del vice capitano Venturini, che ha concluso prematuramente la propria stagione a causa di un infortunio al ginocchio, sono riusciti ad avere la meglio su una delle dirette concorrenti alla salvezza, giocando un primo tempo di assoluto livello.

Dopo appena tre minuti infatti è il solito Gardelli a sbloccare la contesa sfruttando sul secondo palo un assist al bacio di Jamicic, il migliore in campo dei suoi.

All’8′ è lo stesso Jamicic a trasformare il rigore del momentaneo 2-0, spedendo la sfera all’incrocio.

I siciliani però non ci stanno e poco dopo accorciano le distanze con il liberissimo Ferrante, dimenticato sul secondo palo dalla retroguardia di casa. Neanche il tempo di esultare per gli ospiti che la Futsal Cesena segna il gol del 3-1 con Butturini, lesto a deviare in porta la punizione laterale calciata da Gardelli.

Sui padroni di casa gravano però i cinque falli commessi nella prima frazione e la sesta infrazione, contestassima dal pubblico di fede bianconera, permette a Bruno di presentarsi dal dischetto del tiro libero per provare ad accorciare, ma la sua conclusione finisce altissima sopra la traversa.

Pochi istanti dopo è Dentini a commettere un altro fallo e questa volta Capuano di fronte a Montalti non si fa ipnotizzare segnando il gol del 3-2. Il laterale bianconero si fa però perdonare poco dopo, quando da due passi sfrutta il secondo assist di giornata di Jamicic per mettere a segno il 4-2.

La ripresa si apre con il gol della Sicurlube, con Capuano che serve sul secondo palo Vitale per la conclusione vincente. Gli ospiti insistono e trovano addirittura il pareggio con Vega in contropiede all’11’. La Futsal Cesena potrebbe subire il colpo ma la reazione è immediata: punizione di Gardelli e palla in rete per il nuovo vantaggio locale. A poco più di un minuto dalla fine è Jamicic a chiudere definitivamente i giochi sfruttando un clamoroso errore difensivo di Capuano. Al 19′ si iscrive alla festa anche Montalti, che dalla propria area segna l’incredibile gol del 7-4 che suggella un’annata straordinaria dei bianconeri. L’ultima azione della gara regala la rete del 7-5 firmata da Vega, dopo di che può cominciare la festa dei bianconeri di fronte al proprio pubblico.