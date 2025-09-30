Futsal, ecco le nuove divise. Ionetti: "Grande fiducia nei ragazzi"

Partita con un ko interno contro il Petrarca Padova (gran favorito per la promozione in A) e qualche recriminazione di troppo, la Futsal Cesena ha presentato al Club Ippodromo, su invito di Cesena Wellness, le nuove divise da gioco.

Erano presenti anche il vicesindaco Christian Castorri, da sempre molto vicino alla Futsal, e il fondatore del club Stefano Ceccarelli che ha assistito venerdì scorso alla sconfitta contro i quotatissimi veneti (0-2) ma è più che mai fiducioso sul futuro dei bianconeri che hanno come obiettivo primario la salvezza in un torneo tecnicamente più complicato di quello scorso: "La squadra mi ha fatto una buona impressione sono convinto che ci farà divertire. Abbiamo giocato contro una delle favorite del campionato e sono stati più incisivi di noi. Sono ventisei anni che seguo la Futsal Cesena e penso che disputeremo un campionato di livello".

Il tecnico Roberto Osimani, alla quinta stagione di fila a Cesena, ha indicato la difficoltà del torneo: "Sarà una stagione complicata come accade in A2 Elite. È difficile stabilire i valori a inizio stagione perché spesso le squadre cambiano. Dobbiamo rimanere concentrati giornata dopo giornata e solamente con il procedere del cammino potremo capire i reali obiettivi".

Dopo la rinuncia per infortunio al brasiliano Gedson la Futsal al momento avrà in organico un solo straniero, lo spagnolo Hachimi, nonostante il regolamento ne preveda tre; è probabile però che tra un paio di mesi ne venga tesserato un altro.

Il direttore generale Paolo Ionetti ha spiegato secondo quali criteri sia stata costruita la squadra: "Dovremo provare a migliorare quanto fatto la scorsa stagione, salvezza a due turni dalla fine. Abbiamo molta fiducia in questi ragazzi e soprattutto puntiamo a valorizzare i prodotti nel nostro vivaio, come società infatti abbiamo scelto di lavorare sul lungo periodo e di non guardare solamente ai risultati immediati. Venerdì sera affronteremo a Lecco la prima trasferta di stagione contro un’altra delle candidate alla promozione che ha effettuato un mercato importante".