Futsal, i piani per il futuro. Avanti con mister Osimani

Credibilità rinforzata a livello italiano e salvezza in A2 Elite per la seconda stagione di fila, ecco gli input stagionali di una Futsal Cesena che ha appena deciso di andare avanti con Roberto Osimani alla guida tecnica per la quinta stagione di fila. Il tecnico marchigiano complessivamente in carriera ha ottenuto dieci promozioni ed è uno degli allenatori più vincenti nel calcio a 5, dal 2016 è anche il ct della nazionale sammarinese. La società è già al lavoro per non commettere quegli errori nel mercato estivo che nelle ultime due annate sono poi stati rimediati in corsa. Sono previsti almeno un paio di innesti di sostanza e qualità, possibile ma non scontata la partenza del croato Jamicic e di Dentini reduce da una stagione di gran livello; il portiere Montalti e il bomber Christian Gardelli (103 presenze e 135 reti nelle ultime quattro stagioni) dovrebbero rappresentare ancora una volta il fulcro della squadra.

Il direttore generale Paolo Ionetti fa il punto della situazione: "Salvezza doveva essere e salvezza è stata con due giornate di anticipo rispetto alla stagione scorsa, ho l’impressione che si potesse fare di più. In alcune occasioni ci è mancato poco per conquistare qualche altra vittoria che ci avrebbe fatto stare più tranquilli. Abbiamo commesso qualche errore forse noi come società, durante il mercato: alcuni ragazzi non hanno reso come ci si aspettava in un girone sicuramente più complicato dal punto di vista tecnico e tattico rispetto a quello precedente. Ci siamo già messi al lavoro insieme al tecnico Osimani con l’imperativo di partire subito col piede giusto, cercando di prendere decisioni mirate e funzionali. E’ stata anche una stagione che ha sottolineato la validità di alcune iniziative che porteremo avanti come il primo anno di Futsal Cesena Academy (ha coinvolto 30 bambini) e la collaborazione con il Cesena FC. E’ previsto l’ingresso di nuovi dirigenti per cercare di rafforzare una struttura già valida; la Futsal Cesena infatti ha disputato 11 campionati nazionali consecutivi ed è sempre cresciuta e migliorata. Ci alziamo la mattina per fare meglio di ieri, sapendo però che più avanti di dove siamo ora c’è solo una categoria che ha spesso fatto vittime anche illustri. Ogni scelta sarà sempre ponderata e centellinata, prima di tutto viene la Futsal Cesena che ha 25 anni di storia e ne vuole avere almeno altrettanti".