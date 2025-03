Futsal, il margine si è ridotto. Oggi servono punti salvezza

La vittoria nel recupero di metà settimana del Leonardo Cagliari a Lecco ha ridotto il vantaggio della Futsal Cesena a 5 punti sulla zona playout a cinque giornate dal termine del campionato A2 Elite. In casa cesenate si riprende quindi oggi dopo il ko di Verona (3-2) in uno scontro salvezza e la recentissima sosta per la Coppa Italia. La Futsal Cesena non deve sbagliare questa sera alle 20.30 al PalaPaganelli contro l’Elledì che ha dieci punti in più dei romagnoli e i playoff distanti due lunghezze. In questo rush finale senza esclusione di colpi un successo dei padroni di casa significherebbe avvicinarsi molto alla salvezza; occorre quindi reagire subito dopo l’ultima sconfitta e deludente prestazione di Verona dove mancava il bomber Gardelli. L’Elledì ha battuto il Modena (7-3) nell’ultimo impegno ma la settimana precedente aveva perso proprio contro l’Olimpia Verona che poi ha superato i cesenati. Settima posizione in classifica per gli ospiti, il bomber è Daniele Cerbone a quota 23 reti, terzo migliore cannoniere del girone A. All’andata la Futsal venne sconfitta 3-2 (doppietta di Er Raissouni per i bianconeri).

Questa la classifica: le ultime due retrocedono direttamente, la terzultima va ai playout: Mantova 53, Mestrefenice 52, Maccan Prata 36, Cdm Futsal 35, Rovereto 34, Altamarca 33, Elledì 32, Pordenone 30, Lecco 27, Futsal Cesena 22, Leonardo Cagliari 17, Olimpia Verona 17, Saints Milano e Modena 15.