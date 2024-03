Futsal in volata verso la salvezza. Bottino di 8 punti in quattro gare

Otto punti in quattro partite, vittorie contro Città di Melilli e Canosa, pareggi apprezzabili contro il quotatissimo Manfredonia e la Polisportiva Futura di Reggio Calabria: un ricco bottino che ha permesso alla Futsal Cesena a cinque giornate dal termine della A2 Elite di avere cinque lunghezze di distacco sulla zona playout. L’ampio successo di Canosa (3-8) contro il fanalino di coda in un match senza storia affrontato però con il giusto atteggiamento ha dato un’ulteriore conferma della crescita dei bianconeri che ora sono più sul pezzo, hanno maggiore convinzione e un po’ più di personalità. Canosa però ha presentato un conto salato, ossia le squalifiche di Pieri (doppia ammonizione), del bomber Gardelli e di Zandoli che saranno così assenti sabato alle 17 al PalaPaganelli in un match ora ancora più difficile contro la Roma terza in classifica.

Ma la Futsal, soprattutto in casa, qualche bel colpo lo sa fare anche se l’assenza in particolare di Pier, da alcune gare autentico trascinatore e del capocannoniere assoluto del campionato Gardelli (23 gol) sono defezioni importantissime.

Se il match con la Roma è sulla carta proibitivo, fondamentali per vedere direttamente la salvezza con qualche turno di anticipo diventano gli incontri del sabato successivo in casa del Capurso e la settimana dopo il match casalingo contro la Sicurlube, formazioni alle spalle dei bianconeri di cinque e quattro punti. Facendo bene in questi due scontri diretti verrebbe ipotecata la salvezza. I romagnoli saranno poi attesi dalla trasferta contro l’Itria poi il 27 aprile chiuderanno il campionato ospitando il Cus Molise (ora a -7) e vogliono assolutamente finirla qui senza appendici di playout. La strada comunque è quella giusta e da un mese e mezzo lo staff del tecnico Osimani è stato arricchito di un altro collaboratore, d’esperienza e che conosce benissimo ambiente e giocatori, Igor Vignoli che proprio con la casacca bianconera ha concluso la sua gloriosa carriera da calciatore.

l.s.