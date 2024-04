Futsal, la salvezza è a un passo

La Futsal Cesena vede vicina la salvezza matematica in A2 Elite ma serve l’ultimo ‘strappo’, quello decisivo. Oggi alle 15.30 arriva infatti al PalaPaganelli la Sicurlube, i bianconeri vincendo metterebbero al sicuro la categoria a due gare dal termine (trasferta in casa dell’Itria e il Cus Molise a Cesena), un risultato di valore considerando che la società ha attuato due rivoluzioni in stagione, la prima durante l’estate e l’altra a novembre cambiando sempre tutti gli stranieri.

Si tratta di una categoria impegnativa e dispendiosa in particolare militando nel girone B ossia quello meridionale dove per la Futsal la trasferta più vicina è a Roma.

La Sicurlube ha tre punti in più rispetto alla zona spareggi per non retrocedere e due in meno nei confronti dei cesenati, in casa però ha battuto di recente due squadre di valore come il Manfredonia e la Lazio.

Tra i bianconeri sicura l’assenza di Venturini che ha terminato il campionato per un grave infortunio ai legamenti.

l.s.