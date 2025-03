Futsal, la salvezza passa dagli scontri diretti

Due vittorie nelle ultime tre gare e la Futsal Cesena con 8 punti sulla zona playout (occupata da Leonardo Cagliari e Verona) ha spianata la strada per la salvezza, ma il cammino è ancora difficoltoso, infatti a sei giornate dal termine (prossimo weekend sosta per le nazionali) i bianconeri avranno tre scontri diretti, proprio quelli che fino ad ora hanno dimostrato di soffrire maggiormente pareggiandoli spesso. Il primo è in programma sabato 15 marzo alle 17 a Verona, poi, per quanto riguarda solo i match salvezza, sfida in casa con Milano e Leonardo Cagliari. La Futsal è altalenante ma la situazione è sicuramente migliore e molto più incoraggiante di qualche settimana fa. L’ultimo successo sul Rovereto (5-2 contro la terza forza del campionato che era reduce da 6 vittorie e due pareggi compreso quello contro la super capolista Mestrefenice) sta testimoniando quanto i romagnoli siano sul pezzo.

In questo periodo si sta imponendo il bomber Gardelli (complessivamente 20 le reti segnate nel torneo), buoni segnali anche da Pieri, una mano la sta dando il croato Jamicic tornato in Romagna da otto partite nelle quali ha realizzato tre reti ma soprattutto fornito 6 assist alcuni dei quali di grande qualità.

Gli scontri diretti sono sempre stati il problema dei ragazzi di Osimani che forse in quelle occasioni hanno accusato troppo la pressione, il meglio invece lo danno contro formazioni di caratura superiore e dalla classifica anche di rilievo proprio come è stato venerdì scorso contro il Rovereto, probabilmente la migliore prestazione della stagione.

In un girone più difficile di quello dello scorso campionato alla Futsal dovrebbero mancare sette punti in sei gare per essere sicura di restare nella A2 Elite. Le potenzialità ci sono tutte per farlo, il cammino è ben avviato per una formazione che con gli ultimi due successi in tre gare (e tanto rammarico per il ko di misura di Pordenone) ha trovato la spinta si spera decisiva.