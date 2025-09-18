Futsal, niente innesti. Pasolini resta capitano

La Futsal Cesena al momento, almeno fino a fine novembre, non tessererà un secondo straniero (il regolamento ne permetterebbe anche un terzo) nonostante siano stati effettuati sondaggi sul mercato sudamericano.

In tempi brevi non verrà quindi sostituito il brasiliano Gedson con il quale è stato sciolto l’accordo dopo pochi allenamenti per problemi fisici inerenti le condizioni del ginocchio già operato a febbraio.

Come straniero resta attualmente solo il marocchino-spagnolo (laterale offensivo destro) Youssef Hachimi (classe 1998), reduce la scorsa stagione da 17 reti con il Rovereto (A2 Elite), ma in Italia ha militato anche con Potenza, Genzano e Grifoni Spello.

Intanto, in base anche alla situazione che si è creata, continuerà l’attività il capitano, la bandiera della Futsal Simone Pasolini, universale, 37 anni, che affronterà così la diciottesima stagione in bianconero continuando a fare la storia della società. Elemento esperto, carismatico con particolare attitudine difensiva, aveva pensato di lasciare il calcio a 5 giocato e di entrare nello staff di Osimani ma sarà tutto rimandato.

Intanto la Futsal dopo avere iniziato col piglio giusto la stagione ufficiale avendo vinto 7-5 la prima gara di Coppa Divisione a Russi (è stata valida soprattutto la ripresa), sabato sarà impegnata a Imola, alle 16, contro l’Imolese per il secondo turno sempre di tale manifestazione.

A Russi la squadra ha mostrato già l’efficienza realizzativa di Gardelli e di Dentini autori di una tripletta e di una doppietta, interessante anche la prestazione del giovane Lucchese. Ricordiamo che la Futsal inizierà il campionato, il terzo di fila in A2 Elite, venerdì 26 settembre, in casa, alle 20.30, contro il Petrarca Padova, una delle formazioni maggiormente accreditate al salto di categoria.