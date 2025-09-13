Futsal, oggi alle 17.30 il primo match ufficiale . A Russi il debutto in Coppa di Divisione

Inizia questa sera alle 17,30 a Russi la stagione ufficiale della Futsal Cesena impegnata nel primo turno di Coppa Divisione contro il Russi formazione che milita in A2. I ragazzi di Osimani sono stati inseriti in un girone che comprenderà anche la Dozzese che i bianconeri affronteranno fuori casa il 20 settembre.

Ricordiamo che il debutto in campionato avverrà invece venerdì 26 settembre alle 20.30 in casa al PalaPaganelli contro il Petrarca Padova, una delle formazioni più accreditate per il salto di categoria diretto. Intanto la società sta lavorando sul mercato per sostituire l’universale brasiliano Gedson ingaggiato a luglio ma che dopo pochi allenamenti ha accusato il riacutizzarsi dei problemi al ginocchio recentemente operato, così di comune accordo è stato risolto il contratto e l’atleta è rientrato in Brasile.

Un inghippo pesante per il club che puntava molto su di lui per alzare l’asticella, ora si sta cercando di trovare un altro straniero che possa portare qualità; al momento l’unico presente in rosa è il marocchino-spagnolo Hachimi reduce dal Rovereto dove nell’ultima stagione ha realizzato 17 reti in A2 Elite. Il regolamento ne prevederebbe tre ma la Futsal ne ingaggerà solo un altro tenendo l’altra possibilità eventualmente per il mercato di dicembre.

Intanto è stata aperta la campagna abbonamenti, come lo scorso anno assistere a ogni gara interna costerà 5 euro (gratis under 14), la spesa per l’abbonamento invece sarà di 40 euro per le 13 gare interne. Di solito i match casalinghi verranno disputati al PalaPaganelli alle 20.30 del venerdì sera ma sarà possibile come nel passato qualche modifica.