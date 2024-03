Futsal, oggi la sfida con Roma. Assenti Pieri, Gardelli e Zandoli

Una sfida molto delicata e piena di difficoltà quella che attende oggi alle 17 al PalaPaganelli la Futsal Cesena contro la Roma, terza in classifica. I bianconeri dovranno rinunciare per squalifica a Pieri, il più in forma del momento, al capocannoniere del torneo (23 reti) Gardelli e a Zandoli. Ma la squadra di Osimani ha ottenuto otto punti in quattro gare e le lunghezze sulla zona playout sono diventate cinque a cinque gare dal termine.

Il match odierno rappresenta un’occasione importante per cercare di fare punti in attesa poi di due scontri diretti che se si concluderanno positivamente potrebbero portare i romagnoli alla salvezza anticipata o quasi: sabato prossimo in casa del Bulldog Capurso e la sfida seguente a Cesena con la Sicurlube.

La società oggi, insieme all’associazione All Together Charity, permetterà ai bimbi presenti di scendere in campo per sfidarsi prima e dopo il match. Il tecnico Osimani sa che è un momento cruciale del campionato ma la sua squadra è in crescita: "Battendo in trasferta il Canosa abbiamo dato continuità a un periodo positivo. La Roma invece nel girone di ritorno è stata tra le migliori, è un mix di giocatori esperti e giovani forti tecnicamente".

Inoltre 24 bimbi potranno scendere in campo prima del fischio d’inizio insieme ai giocatori di Futsal e Roma; a loro verranno regalate delle magliette. I ragazzi di All Together Charity in uno stand venderanno uova di Pasqua e il ricavato sarà devoluto alla Pediatria del Bufalini.

l.s.