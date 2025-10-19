Futsal, pari e recriminazioni contro Real Fabrica

La Futsal Cesena ha carattere e spessore, ma può recriminare per il 2-2 a Roma contro il Real Fabrica, formazione imbattuta in campionato e in totale addirittura da 30 gare considerando anche lo scorso torneo dominato in A2. I bianconeri hanno rimontato un doppio svantaggio (in rete Gardelli e Hachimi) ma nel finale hanno sciupato un tiro libero con Gardelli e colpito un palo con lo stesso bomber. E’ il terzo risultato utile di fila, 7 punti in classifica dopo la sconfitta iniziale con il Padova, poi i meritati successi di Lecco e con la Reggiana e ieri il pari a Roma.

I padroni di casa partono forte trovando la rete del vantaggio dopo appena 31 secondi grazie a una prodezza di Triglia. La reazione ospite c’è, Dentini colpisce un palo ma la rete è ancora una volta del Real Fabrica quando al 7’ la conclusione di Stentella viene deviata da un bianconero beffando Montalti. La Futsal Cesena reagisce subito e Gardelli esulta con un diagonale.

Nella ripresa sono i bianconeri a comandare schiacciando il Real Fabrica nella propria metà campo. Gara intensa, Traversari viene fermato solo da un portiere super, poi Pieri sulla linea di porta sventa il 3-1 per i romani. Al 12’ l’episodio che svolta la partita: doppia ammonizione per Sbarra e cartellino rosso che costringe i padroni di casa all’inferiorità numerica. La squadra di Osimani assedia i romani, prima sfiora la rete con Dentini poi la trova con una botta da fuori area di Hachimi.

A tre minuti dalla fine la Futsal ha l’occasionissima per portarsi in vantaggio: sesto fallo dei padroni di casa e tiro libero per Gardelli che però spara altissimo.

Futsal Cesena: Montalti, Pieri, Hachimi, Dentini, Gardelli, Traversari, Pritoni, Lucchese, Pasolini, Pazzini, Samorì, Zandoli. All: Osimani. Reti: 0’31’’ pt Triglia, 7’27’’ pt Stentella, 10’ pt Gardelli, 13’07’’ st Hachimi.