Futsal, posticipata la trasferta. Martedì il match con i pugliesi

Era nell’aria ma è arrivata l’ufficialità del posticipo della trasferta della Futsal a Manfredonia, in casa della seconda in classifica, a martedì prossimo alle 17,30. La partita era prevista per sabato ma i pugliesi hanno chiesto e ottenuto il rinvio avendo un giocatore impegnato con la nazionale del Venezuela. Tornano così in campo i cesenati dopo l’ultimo impegno vittorioso in campionato (5-1) sul Città di Melilli e l’onorevole ko in Coppa Italia per 2-1 in casa della capolista Benevento. Ma la situazione dei bianconeri resta ingarbugliata, sono infatti a 19 punti a due lunghezze dalla zona playout (spareggio tra penultima e terzultima) occupata a quota 17 da Sicurlube e Capurso entrambe con una gara in meno rispetto ai cesenati. Seguono poi per la bassissima classifica Molise 14 e Canosa 9. Sabato è anche in programma lo scontro salvezza Molise-Sicurlube.

Per i cesenati, reduci da due prestazioni positive ma carenti soprattutto nella personalità, il calendario non è certo favorevole ma la squadra ha i mezzi per venire fuori da una situazione delicata. Martedì lo scontro di Manfredonia poi il turno di riposo da osservare il 17 febbraio e il 24 al PalaPaganelli arriva la Polisportiva Futura Reggio Calabria al momento tre punti sopra i romagnoli. Per la Futsal quindi, che dopo la rivoluzione estiva ne ha effettuata un’altra a fine novembre cambiando tutta la batteria stranieri, il momento è fondamentale per cercare di lasciare le zone più insidiose della graduatoria.