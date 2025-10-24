Futsal, questa sera arriva il Mestrefenice

Tre risultati utili di fila, sette punti in classifica dopo quattro giornate a due lunghezze dalla capolista Lecco; è partita bene la Futsal Cesena che questa sera alle 20.30 sfiderà al PalaPaganelli il Mestrefenice attualmente ultimo in classifica con un punto.

La gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. I bianconeri sono reduci dal pareggio in doppia rimonta a Roma con il Real Fabrica e hanno sempre offerto prestazioni convincenti. Inoltre sarebbero alla ricerca di un secondo straniero (ne sono ammessi tre) dopo la defezione in estate del brasiliano Gedson per il riacutizzarsi di vecchi problemi al ginocchio. I veneti, dopo la grande cavalcata dello scorso campionato al termine della quale furono eliminati in semifinale playoff dal Cdm hanno ridimensionato le ambizioni perdendo Gonzalo Pires, ex bianconero e giocatore di maggior talento.

L’ultima posizione in classifica, in coabitazione con il Rovereto, testimonia quanto visto in queste prime quattro giornate durante le quali i prossimi avversari della Futsal Cesena hanno ottenuto un pareggio all’esordio in casa del Saints Milano per poi perdere le tre sfide successive. Bene il reparto offensivo con 14 reti secondo migliore attacco del girone insieme a Mgm e Maccan Prata; al contrario quello difensivo è il peggiore in assoluto, 20 reti incassate in quattro gare.

La classifica: Lecco 9, Pordenone 8, Futsal Cesena, Atlante Grosseto, Maccan Prata ed Olimpia Regium 7, Elledì, Petrarca Padova e Real Fabrica 6, Saints Milano ed MGM 4, Montegrappa 3, Mestrefenice e Rovereto1.