Futsal sconfitta in casa . A due punti dai playout adesso è tutta salita

La preoccupazione c’è, i tre risultati utili di fila a dicembre avevano dato un po’ di respiro alla Futsal Cesena, invece le tre sconfitte consecutive contro le pericolanti Cus Molise, Giovinazzo e l’ambiziosissimo Benevento hanno portato la squadra a soli due punti dai playout.

Spesso in pochi minuti si compromette quello che di buono si è fatto prima. Il ko interno con il Giovinazzo (2-3) è pesante, i bianconeri per una trentina di minuti sono apparsi svuotati, avulsi, poi una volta sotto di tre reti hanno reagito scatenando un assedio e sono stati anche sfortunati colpendo ben sei pali. Ma ormai era tardi.

La mancanza di personalità è il difetto maggiore di una squadra che in alcuni momenti sprofonda; la società ha optato per una rivoluzione estiva poi a fine novembre ha cambiato tutti gli stranieri e ora il tecnico Osimani sta cercando la chiave per risolvere la situazione e centrare quella salvezza in A2 Elite obiettivo di stagione.

Nelle tre gare con Molise, Benevento e Giovinazzo si sperava di ottenere quattro punti per prendere sempre più le distanze dai playout, invece le sconfitte hanno risucchiato i romagnoli a due punti dallo spareggio, riservato alla penultima e terzultima considerando che l’ultima classificata retrocede direttamente.

E se non si sono conquistati punti dove era possibile adesso occorre trovarli dove sulla carta è più complicato. Così sabato alle 15 i bianconeri saranno a Roma contro la Lazio quarta in classifica, formazione scorbutica che all’andata a Cesena perse 7-3 poi si è ripresa nettamente. Il calendario è davvero impegnativo, il sabato successivo al PalaPaganelli alle 15,30 arriva il Città di Melilli, terzo in classifica, il 10 febbraio viaggio a Manfredonia contro la prima della classe.

Alla Futsal serve un colpo di reni e soprattutto la capacità di stare sempre sul pezzo, proprio quella che era una delle caratteristiche di un recente passato. l.s.