Futsal, serve un’inversione di rotta. Oggi partita delicata con i romani

È un momento complicato per la Futsal Cesena reduce da tre sconfitte di fila (due scontri diretti contro Molise e Giovinazzo e con l’ambiziosissimo Benevento) così il vantaggio sulla zona playout si è ridotto a soli due punti.

Oggi pomeriggio alle 15 i bianconeri saranno a Roma in casa della Lazio terza in classifica (insieme alla Roma) che all’andata perse a Cesena nettamente (7-3, Gardelli segnò quattro reti) ma poi si è ripresa completamente.

Al momento è formazione solida che può contare anche su capitan Lupi che nelle tre gare disputate negli ultimi anni contro Cesena ha realizzato ben quattro reti.

Il tecnico Roberto Osimani dovrà fare di tutto per invertire la rotta, il momento è delicato considerando che poi la Futsal ospiterà il quotatissimo Città di Melilli e andrà in casa della capolista Manfredonia, un calendario a dire poco impegnativo.

"Nella recente sconfitta contro il Giovinazzo non abbiamo sfruttato le tante opportunità avute – spiega il tecnico dei romagnoli – il nostro percorso è questo, difficile e ne siamo consapevoli". "La Lazio – considera infine – ha trovato una continuità e una solidità da squadra forte, non è a ridosso della capolista solo perché non è partita bene. Noi dovremo dare tutto e anche di più".

l.s.