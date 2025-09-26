Futsal, si parte questa sera in casa contro Padova. Il dg Ionetti: "Lotteremo al massimo contro tutti"

Terzo campionato di fila di A2 Elite per la Futsal Cesena che inizierà oggi alle 20.30 in casa contro il Petrarca Padova, una delle formazioni maggiormente accreditate al salto diretto di categoria. I bianconeri in Coppa Divisione hanno affrontato due squadre di A2 battendo 7-5 il Russi e pareggiando 2-2 con l’Imolese che sabato sfiderà i ravennati.

Il direttore generale Paolo Ionetti ritiene che il girone A sia più complicato rispetto a un anno fa: "Il livello è superiore tecnicamente e fisicamente, sono scesi 13 giocatori dalla A senza contare quelli del Padova. L’obiettivo resta al momento la permanenza in categoria con tanta voglia di lottare ovunque".

Un solo straniero per i cesenati anche se il regolamento ne permetterebbe tre: "Avevamo inserito lo spagnolo Hachimi e il brasiliano Gedson al quale però dopo qualche allenamento siamo stati costretti a rinunciare per un problema al ginocchio. Per ora rimarremo così chiedendo a capitan Pasolini (diciottesima stagione in bianconero) di continuare l’attività. Abbiamo inserito ragazzi giovani senza esperienza in categorie nazionali quindi ci vorrà pazienza ma siamo consapevoli che rappresentano il nostro futuro".

Spiega poi dove si è cercato di migliorare la rosa: "Aumentando esperienza e qualità ma come detto la situazione di Gedson ci ha penalizzato e stiamo lavorando per tirare fuori il massimo dagli altri. Per come siamo al momento dobbiamo puntare alla salvezza, il livello si è alzato quindi dovrà essere battaglia ovunque. Il Petrarca Padova che affrontiamo all’esordio è sulla carta la più forte, il Mestrefenice nonostante abbia perso l’ex Pires ha fatto un mercato oculato, Ruzzene e Bui saranno due big, Reggio Emilia e Mgm le possibili sorprese".

A livello giovanile è stata inserita una squadra in più, oltre all’Under 19 pronte Under 15, Under 11 e Under 10.