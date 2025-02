Futsal subito in campo, trasferta contro il Maccan Prata

Una Futsal Cesena convinta delle proprie forze dopo il netto successo sul Lecco (5-2) affronta questa sera, a Pordenone, il turno infrasettimanale, alle 20.45, contro il Maccan Prata. I bianconeri hanno quattro punti di vantaggio sulla zona playout (terzultima) e otto sulla retrocessione diretta (ultime due). L’incontro è molto complicato contro una squadra che con 27 punti si trova a una sola lunghezza dai playoff, ma i romagnoli hanno già saputo cogliere punti contro avversari di rilevanza come la vicecapolista Mantova, quindi sanno farsi valere.

Nelle ultime cinque giornate i friulani hanno comunque pareggiato contro avversari abbordabili come Verona e Lecco, i migliori marcatori dei padroni di casa sono Botosso e Neto Vicente con 14 reti. All’andata i romagnoli furono sconfitti per 3-0 ma venerdì scorso contro il Lecco la Futsal, che era andata in svantaggio, ha disputato una grande prestazione non solo per i quattro gol di uno scatenato Gardelli e quello di Dentini ma per una prestazione corale che ha messo in bella evidenza anche la crescita costante del croato Jamicic tornato in Romagna un mesetto fa e che sta ritrovando la migliore condizione fisica.

A otto giornate dal termine questa è la classifica dell’A2 Elite con la salvezza pienamente nelle corde del gruppo di Osimani: Mestrefenice 46, Mantova 44, Rovereto 31, Altamarca Pordenone 30, CDM ed Elledì 28, Maccan Prata 27, Lecco 26, Pordenone 24, Futsal Cesena 19, Leonardo Cagliari e Modena 15, Saints Milano e Olimpia Verona 11.