Futsal tenta il pareggio ma il Giovinazzo domina

È un momento sempre più difficile per la Futsal Cesena che colleziona la terza sconfitta di fila (dopo Molise e Benevento) cadendo infatti (2-3) in casa contro il Giovinazzo che con questo successo esce dai playout che ora per i cesenati sono distanti solo due punti. I ragazzi di Osimani sono anche stati un po’ sfortunati colpendo tre pali. Hanno chiuso un primo tempo equilibrato sotto di una rete (Fanfulla gol) non sfruttando l’espulsione di Fermino per doppia ammonizione. Poi tra il quinto e il settimo minuto della ripresa si sono fatti infilare due volte da Di Benedetto che pareva avere messo la parola fine sulla gara. Ma la Futsal ha orgoglio e lo dimostra così in un solo minuto prima Dentini poi Gardelli riaprono la partita.

Nel finale è un assedio romagnolo ma le speranze dei bianconeri si fermano contro i legni colpiti da Venturini, Dentini e Jamicic. Sabato delicatissima trasferta a Roma contro la Lazio quarta in classifica e che ieri ha perso (4-2) con il Manfredonia. Il momento per i romagnoli è davvero complicato. Futsal Cesena: Montalti, Jamicic, Gardelli, Pieri, Dentini, Nardino, Barracani, Zandoli, Pasolini, Venturini, Butturini, Nilmar. Marcatore primo tempo: 18’47’’ Fanfulla. Marcatori secondo tempo: 5’05’’ e 7’’ Di Benedetto 9’08’’ Dentini, 9’51’’ Gardelli.

l.s.