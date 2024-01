Futsal, tra le mura amiche oggi è vietato sbagliare

Si gioca tanto la Futsal Cesena, reduce da due sconfitte di fila (contro Cus Molise e Benevento), nello scontro diretto odierno alle 17 in casa contro il Giovinazzo, quartultimo a 13 punti mentre i bianconeri sono tre lunghezze sopra la zona playout.

I romagnoli, che rispetto al ko con la capolista Benevento ritrovano gli squalificati Dentini e Pieri e soprattutto Jamicic che ha smaltito l’influenza, non possono fallire se vogliono avvicinarsi alla salvezza.

Mantenere la categoria senza troppi problemi, per questo motivo la società a fine novembre ha cambiato tutti gli stranieri (arrivati Butturini, Nilmar e di nuovo Jamicic) nonostante la squadra anche in quel momento fosse salva.

La sconfitta dell’andata (1-3) in terra pugliese è probabilmente quella che brucia maggiormente tra i ko di stagione.

I pugliesi sono in zona playout e hanno conseguito tre vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte, il cannoniere è Junior Silon.

Il tecnico cesenate Roberto Osimani conosce benissimo il valore di questa gara da non sbagliare: "All’andata fu una partita molto equilibrata e una sconfitta dura da digerire, i pugliesi sono una formazione con elementi sia di intensità che di qualità. Sarà quindi una gara complessa da affrontare, anche dal punto di vista psicologico dopo due sconfitte di fila anche se contro la capolista Benevento non sono mancati i segnali incoraggianti soprattutto nel primo tempo chiuso a reti inviolate. Speriamo di poter disporre di tutta la rosa, nell’ultimo match non è stato così".

