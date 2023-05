’Future’, chiusura con i sindaci dell’Unione

di Ermanno Pasolini

Si è conclusa ieri mattina a Savignano sul Rubicone nella sala Allende la parte ufficiale del progetto europeo ’Future’ alla presenza dei sindaci dell’Unione dei Comuni del Rubicone: Filippo Giovannini (Savignano sul Rubicone), Luciana Garbuglia (San Mauro Pascoli), Letizia Bisacchi (Gambettola), Silverio Zabberoni (Borghi), Tania Bocchini (Sogliano al Rubicone), Mauro Graziano (Longiano) e Sara Bartolini (Roncofredo). Con loro anche era presente anche Lia Montalti consigliera regionale. L’Unione dei Comuni del Rubicone è stato l’ente capofila del progetto e, in questa occasione, è stata Savignano sul Rubicone a organizzare l’ultimo appuntamento in sala Allende.

’Future’ è un progetto del programma Europa per i cittadini ed è finanziato dall’Unione Europea. Ha detto Letizia Bisacchi sindaco di Gambettola con delega ai progetti europei per l’Unione Rubicone e Mare: "’Future’ si propone di rinsaldare i valori comuni che ci legano agli altri Paesi d’Europa, riflettendo sul futuro dell’Europa e sui valori comuni che uniscono i diversi Paesi, sia quelli già nell’Unione che quelli che sono in procinto di entrarci, come la Macedonia del Nord. Ad ogni incontro internazionale, giovani cittadini hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su temi di volta in volta differenti. In Macedonia il lavoro è stato incentrato su ’La carta europea dei diritti dell’uomo’. Al progetto hanno lavorato giovani di Portogallo, Italia, Lettonia, Polonia, Repubblica Ceca, Grecia e Macedonia del Nord. Quello di oggi è stato l’ultimo incontro. Nell’occasione, l’Unione dei Comuni del Rubicone ha ospitato le sei delegazioni di giovani stranieri e parte dei lavori si sono tenuti anche a Gambettola dove sono stati coinvolti gli studenti delle scuole locali".

Ha concluso poi la sindaca Bisacchi: "Il progetto Citizens rappresenta un’esperienza innovativa per promuovere il dialogo interculturale, la tolleranza, la solidarietà, cioè quei principi che sono alla base del processo di costruzione europea e che possono guidare il futuro delle politiche europee. È importante che questo processo di costruzione dei valori europei venga guidato dalle giovani generazioni, che saranno i protagonisti del futuro della Comunità Europea".

Ha spiegato invece Filippo Giovannini sindaco di Savignano sul Rubicone e presidente dell’Unione: "Sono sicuro che questa esperienza ci aiuterà a conoscerci meglio e a imparare dalle differenze, a migliorare la conoscenza della nostra cultura. Quando sono venuto a Praga nel 2021 ho respirato aria fresca ed europea, spero e sono sicuro che quello che ho provato sia stato sentito e percepito da tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato a questa bellissima esperienza. Avrò un ricordo vivido e duraturo.Vi auguro di tornare nelle vostre rispettive città più ricchi e consapevoli di quanto sia bello incontrarsi e scambiarsi esperienze. Buona vita a tutti voi".

Ieri pomeriggio le delegazioni straniere hanno visitato la Casa del Formaggio di Fossa di Soglian e il Museo di San Giovanni Galilea a Borghi. Questa mattina saranno a Gambettola per un incontro di approfondimento e conoscenza dei paesi coinvolti, e visiteranno le Antiche Stamperie. Nel pomeriggio saranno invece a Villa Torlonia a San Mauro, ceneranno a Roncofreddo e visiteranno la Rocca di Longiano. Domani, ultimo giorno del loro percorso, visiteranno la Fondazione di Longiano, prima della partenza per rientrare a casa.