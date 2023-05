Futuro incerto per Castagnoli, potrebbe uscire da Cambiamo

Un nodo da sciogliere per la nascitura alleanza di centrodestra è il ruolo che i ’cattolici nel centrodestra’, così scelsero di farsi chiamare nel 2019, avranno nella coalizione e in quali partiti o liste civiche si posizioneranno essendo pressoché certo che ne formino una loro, come non era avvenuto neppure nel 2019. Enrico Castagnoli, 34 cattolico fervente sostenitore dei principi etici non negoziabili, il più votato alle comunali del 2019 ocn 926 preferenze, si collocò in Cambiamo seduto in consiglio a fianco di Luigi Di Placido, il laico per antonomasia.

Il cattolico Stefano Spinelli, ex consigliere comunale, ha trovato casa in FdI che lo candidò alle Regionali nel 2020. Dietro le quinte, ma attivi nell’associazione culturale Crocevia impegnata anche sui temi della politica, ci sono l’ex consigliere comunale Tommaso Marcatelli e Arturo Alberti. Castagnoli, che ha dalla sua la giovane età e una legislatura di apprendistato, viene indicato come uno dei possibili candidabili a sindaco per la coalizione di centrodestra. È autonomo dai partiti, non avendo aderito né a Fratelli d’Italia, come oltre a Spinelli ha fatto anche Marco Casali, cattolico ma dal profilo più laico, né alla Lega.

Si tratta di due partiti, uno per la leadership rivestita a livello nazionale, l’altro per il suo maggior radicamento cittadino e la presenza in Comune di quattro consiglieri chiamati a rivestire un ruolo da protagonisti nel varo dell’alleanza. E certo non favorisce Castagnoli nell’eventuale designazione a candidato sidnaco, ammesso che sia disponibile, la sua autonomia rispetto ad essi. Ma dopo una legislatura con Cambiamo, il giovane consigliere potrebbe sfilarsi, tenendo anche conto delle frizioni che il capogruppo Andrea Rossi sta avendo con Lega e FdI, che mettono in dubbio persino l’adesione della lista civica alla nascitura alleanza anti Lattuca.

a.a.