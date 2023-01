Gal, bando per enti pubblici a vocazione turistica

Diamo valore al territorio e alle risorse storico-ambientali. Il Gal (Gruppo di Azione Locale)-L’Altra Romagna, con sede a Sàrsina, ha pubblicato il nuovo bando per enti pubblici riguardante, la "valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale". L’avviso pubblico prevede un finanziamento che ammonta a 387.831,67 euro. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 17 del 20 marzo di quest’anno.

Il sostegno sarà pari al 100% della spesa ammissibile nel limite massimo di 150.000 euro per singolo progetto. Saranno ammissibili domande di sostegno per un importo non inferiore a 30.000 euro. I costi del finanziamento potranno interessare il recupero, il consolidamento, la riqualificazione e la ristrutturazione di immobili, la sistemazione di aree di sosta ed eventuali accessi alle aree stesse, l’acquisto di attrezzature, allestimenti, arredi esterni, l’ideazione e progettazione di materiale divulgativo, la realizzazione e diffusione di campagne promozionali e materiale informativo riferito al bene oggetto di intervento, l’attività promozionale per i valori e la storia dei luoghi oggetto degli interventi, le spese dell’investimento.

Dice il presidente del Gal, Bruno Biserni: "Per rafforzare l’offerta turistica è necessario valorizzare le risorse endogene dei territori, migliorando lo stato dell’arte di aree a destinazione turistica ambientale, potenziando le informazioni e la fruibilità del territorio e utilizzando al meglio le strutture a supporto del turismo itinerante".

gi. mo.