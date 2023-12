Galà, il cuore dei club batte per l’Irst di Meldola

Anche il dodicesimo Galà dei Club service cittadini a favore di Irst- "Dino Amadori" Irccs, si appresta ad essere archiviato non senza avere prima dato conto dell’importante risultato raggiunto e degli obiettivi cui l’evento era finalizzato: 26mila e 250 euro raccolti sono quanto l’entusiasmo e lo spirito di collaborazione che vede lavorare i 10 club per un obiettivo importante e comune ha prodotto, e rappresenta il secondo incasso netto registrato nella storia dei Galà, consentendo così di superare quota 180mila euro complessivamente fin qui donati a Irst. Una cifra totalmente indirizzata a favore della lotta oncologica ed ematologica in Romagna. Va inoltre sottolineata l’impronta tutta locale che ha generato emozioni e beneficenza: la Maderna Wind Orchestra del Conservatorio, i club Ladies’ Circle 3 Cesena, Lions Club Cesena, Lions Valle Savio, Panathlon Club Cesena, Fidapa Cesena Malatesta, Rotaract Club Cesena, Rotary Club Cesena, Rotary Club Cesena Valle Savio, Round Table 3 Cesena, Associazione Valori e Libertà, aziende del territorio e tanti spettatori. La serata, condotta da Fabiola Casadei, introdotta dalla presidente del Consiglio comunale Nicoletta Dall’Ara ha permesso al presidente Irst Fabrizio Miserocchi e al giovane ricercatore ravennate Nicola Romanini (farmacista-biotecnologo del gruppo di Immunotherapy Cell Therapy and Biobank del Laboratorio di Bioscienze IRST) di illustrare il progetto abbracciato quest’anno dal Galà, ovvero la generazione di cellule "natural killer", derivate da cellule staminali geneticamente manipolate in grado di trasformarsi in qualsiasi cellula del corpo umano per distruggere quelle infette.

Insomma, una nuova prospettiva nella lotta contro il cancro nel trattamento mirato e personalizzato per diverse patologie oncologiche. Se l’aspetto scientifico ha affascinato i presenti, è stato poi il trascinante entusiasmo e l’assoluta professionalità della Maderna Wind Orchestra (oltre 70 giovani elementi), a creare un’empatia col pubblico. Sotto l’effervescente direzione d’orchestra di un’eccellenza tutta cesenate qual è il maestro Marco Lugaresi (primo fagotto solista della Camerata Academica di Salisburgo, esecutore di oltre 50 colonne sonore per il cinema e la televisione), e con gli arrangiamenti e la colloquiale presentazione del maestro Giorgio Babbini (clarinettista di razza, docente di musica d’insieme al Maderna) il pubblico è stato trasportato fra generi musicali ed epoche diversi: dalle musiche di George Gershwin, Leonard Bernstein, Antonio Carlo Jobim, Burt Bacharach, a Lucio Battisti ed Ennio Morricone, oltre a diversi riferimenti al Natale. L’ensamble era composto da musicisti provenienti dal conservatorio "Maderna", Liceo artistico musicale "Canova" di Forlì, Istituto "Lettimi" di Rimini e artisti già affermati dal territorio. Le aziende che hanno contribuito all’evento: AlmaSteel spa, Badia società immobiliare srl, Celbo spa, D.F. Elettrotecnica, Ferretti Consulting srl, Gardini per arredare, Graziani Packaging sas, La Cesenate spa, Righi Group, Romagna Iniziative, Sac Petroli srl, Silcea srl, Brunelli Farms, CAMAC, CheCasa Immobiliare, COMCE, Conad Superotto snc, EFFE perfect wellness, EMICON spa, Linea Sterile srl, Montalti WorldWide Moving srl, Onit srl, REPA, Rossi per abitare, Siropack srl, Vetrofuso, Vitali Ascensori, TeleRomagna, Ab Communication, Radio studio Delta.

Raffaella Candoli