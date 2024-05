Galleria a Quarto, i lavori terminano a giugno sull’E45

Finalmente i lavori sono ormai terminati e entro il prossimo mese di giugno, dovrebbe essere riaperto al transito in E45 il tunnel nord della galleria di Quarto, sottoposto da fine 2022 a lavori di manutenzione straordinaria, ammodernamento, adeguamento agli standard europei per la sicurezza alla circolazione dei tunnel stradali. Se così sarà, saremmo in ritardo di 7/8 mesi sul cronoprogramma stilato al momento dell’affidamento dei lavori alla impresa aggiudicataria. In ritardo, ma questa volta molto meno di quanto registrato negli analoghi lavori per le gallerie Roccaccia (1.840 metri) di Bagno di Romagna e di Montecoronaro (930) di Verghereto, che anche causa vari problemi da parte delle ditte appaltatrici, hanno impiegato tre/quattro anni più del previsto. Per un breve flash back sui lavori alla galleria di Quarto, la più lunga (2.600 metri) dell’intera Orte-Ravenna, Anas così informava verso fine 2022: "Nell’ambito dei lavori di adeguamento funzionale delle gallerie, Anas (Gruppo FS Italiane) ha programmato l’avvio dell’intervento di manutenzione della galleria ’Lago di Quarto’, lungo la strada statale 3 bis Tiberina (E45), in provincia di Forlì-Cesena. La prima fase di cantiere avrà una durata di circa dieci mesi e riguarderà il tunnel della carreggiata nord (Ravenna). Sarà istituita la chiusura della carreggiata in direzione Ravenna della E45 tra gli svincoli di Quarto (km. 187) e Sarsina Nord (km.195,500), con deviazione del traffico sulla strada statale 71 ’Umbro Casentinese Romagnola’. Aggiungeva, poi, Anas: "Sulla statale 71, rientrata sotto la gestione Anas ad aprile 2021, sono stati eseguiti interventi di riqualificazione per migliorare le condizioni di percorribilità e limitare i disagi sulla viabilità di accesso all’abitato di Sarsina. Durante la seconda fase dei lavori, avvio previsto a metà ottobre 2023, con una durata di circa otto mesi, sarà istituita la chiusura della canna in direzione Roma con istituzione del doppio senso di circolazione in carreggiata opposta per un durata di circa 8 mesi".

Per colmo di sfortuna, la SS71 è stata colpita, a seguito dell’alluvione del maggio 2023, da una grossa frana nella zona di Quarto di Sarsina, che ne ha interrotto per vari mesi il transito, con gravissimi disagi e danni economici per gli abitanti di quella zona. Dunque a giugno/luglio di quest’anno avrebbero dovuto essere completati i lavori per entrambi i tunnel della galleria di Quarto, avendo previsto a fine 2022, come detto, 10 mesi di lavori per il tunnel nord e 8 mesi per il tunnel sud. Invece per giugno 2024 saranno completati i lavori solo per il tunnel nord (Ravenna), lungo il quale sarà poi incanalato, a doppio senso di marcia, il traffico anche in direzione sud, in quanto poi cominceranno i lavori nel tunnel direzione Roma.

Gilberto Mosconi