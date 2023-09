Galleria del Ridotto, mostra di Pilò

Fino al 15 ottobre presso la Galleria del ridotto è in programma la mostra “Sfogliarsi” di Maurizio Pilò, a cura di Francesca Caldari, con una trentina di opere, la maggior parte inedite,

appartenenti alla più recente produzione dell’artista.

“Sfogliarsi”, il titolo scelto per l’esposizione, evoca qualcosa di mutevole, come lo è la natura che cambia, come l’erba che viene mossa dal vento, come le stagioni che si alternano, come l’acqua che scalfisce le rocce con il suo scorrere, come il passaggio inevitabile dal giorno alla notte.

Nulla sulla terra è duraturo, eterno, definitivo, ma sempre soggetto al mutamento, allo “sfogliarsi”.