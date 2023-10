Galleria ex Pescheria, domande al Comune per avere gli spazi

Cultura, installazioni, arte digitale e video arte, performance, street art e mostre documentali qualificate. C’è tempo fino al 27 novembre per presentare le domande di partecipazione al bando con il quale il Comune di Cesena mette a disposizione la Galleria Pescheria (via Pescheria 23, con affaccio anche su via Caporali) per attività espositive da svolgere nel corso del prossimo anno. Possono richiedere l’utilizzo delle Gallerie espositive gli artisti che intendono esporre le proprie opere artistiche, i galleristi, le associazioni e gli enti e le istituzioni che vogliono organizzare mostre singole o collettive nell’anno 2024.