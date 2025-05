Galleria della Secante, maxi cantiere anti allagamenti

Cesena, 19 maggio 2025 – Le strade collinari intorno al comprensorio cesenate sono quelle che in seguito all’alluvione del 16 maggio 2023 hanno riportato i danni maggiori, venendo martoriate – se non distrutte - da decine di frane, alcune delle quali ancora oggi non sono state del tutto rimosse a favore del ripristino della carreggiata. Guardando all’area cittadina però, il principale nervo scoperto in termini di viabilità si è dimostrato il tunnel della Secante. Anche per via della sua conformazione ‘a cunetta’, due anni fa venne invaso da acqua e fango, tanto che servirono giorni per poter garantire nuovamente la piena circolazione in entrambi i sensi di marcia. Una criticità importante, che Anas promette di risolvere entro i prossimi mesi attraverso un intervento di adeguamento e miglioramento funzionale degli impianti tecnologici a servizio della galleria.

Le opere saranno affidate entro il mese di giugno e dovranno concludersi nell’arco di dodici mesi, come previsto dalle tempistiche del Pnrr. Il cronoprogramma è stato definito nella sede della Regione Emilia-Romagna nel corso di una riunione alla quale hanno preso parte la struttura commissariale presieduta dal commissario straordinario per la ricostruzione post-alluvione Fabrizio Curcio, Anas e i rappresentanti delle amministrazioni dei Comuni attraversati da strade statali la cui gestione compete ad Anas.

In rappresentanza di Cesena era presente l’assessore Christian Castorri. “L’opera – ha chiarito Castorri – sarà resa possibile grazie all’assegnazione ad Anas di 2.080.000 euro. L’intervento, attualmente in fase di progettazione, interesserà l’intera galleria della Secante e prevede l’adeguamento e il miglioramento funzionale degli impianti tecnologici, nonché l’ammodernamento dell’infrastruttura in particolare rispetto al rischio idraulico. Come già avvenuto per altri interventi di pulizia e manutenzione, anche in questo caso, la nostra premura è che ciò avvenga con il minor disagio possibile per la viabilità e quindi la cittadinanza. A questo proposito Anas ha già positivamente anticipato che le chiusure saranno prevalentemente notturne. Nel corso di queste settimane inoltre proseguirà il confronto tra tutti gli enti coinvolti per pianificare nel dettaglio la gestione della viabilità alternativa”.

Il tema della viabilità è in effetti cruciale: costringere i cesenati a fare a meno per lunghi mesi di un’infrastruttura nodale creerebbe forti disagi, oltre ad altrettanto pressanti proteste. In quest’ottica palazzo Albornoz ha assicurato di lavorare per evitare quanto meno che l’intervento nel tunnel vada a sovrapporsi ad altri eventuali cantieri lungo la rete urbana, che avrebbero come effetto quello di mandare in tilt il traffico cittadino. Resta in ogni caso evidente la necessità di intervenire nel tunnel, dimostratosi inadeguato a gestire situazioni di forte stress come quella verificatasi due anni fa.

Nel dettaglio, gli interventi in programma saranno i seguenti: miglioramento dell’intercettazione delle acque meteoriche e di quelle che potrebbero derivare dall’esondazione del fiume Savio, installazione dei sensori di allagamento all’interno della galleria, aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile, sostituzione dell’impianto semaforico agli imbocchi, aggiornamento dell’impianto di supervisione e telecontrollo da sincronizzare con le sonde di allagamento e sostituzione degli apparecchi di illuminazione di rinforzo con lampade a led.