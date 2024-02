Galletti indomabili. Battuto anche il Siena

Il Romagna Rfc ha fatto il pieno di punti nel campionato di rugby di serie B anche la scorsa domenica grazie all’ampia vittoria per 98-10 ottenuta sul campo del Cus Siena. I Galletti imprimono il loro ritmo per tutto l’incontro, scandito da 14 mete, tutte trasformate, e concedono poco ai toscani, che riescono a mettere a segno solo due marcature.

La partita. Le otto mete del primo tempo arrivano tutte dai tre-quarti romagnoli: Vincic e Di Franco si alternano nelle prime quattro marcature, che valgono la garanzia del bonus offensivo già al quarto d’ora di gioco. Dopo un altro affondo vincente dei romagnoli, a segno con Tauro, al 26’ arrivano i primi punti anche per i padroni di casa, in meta con Bartolomucci. Ma il Romagna riprende subito il pieno controllo e prende il largo con altre tre mete: a segnare sono ancora Vincic e Di Franco, che dunque mettono la firma su due triplette, e al 37’ Tauro. Le trasformazioni affidate a Giannuli vanno tutte a segno, così da portare il parziale del primo tempo sul 5-56.

Il Romagna mostra concretezza e lucidità anche nella ripresa, continuando a marcare punti, a partire dalla meta di Sergi, al 4’, a cui seguono altre quattro mete nei successivi 20 minuti, che portano la firma dei giocatori di mischia (Maroncelli, Maiga e i nuovi entrati D’Agostino e Piccirillo). L’ultimo affondo romagnolo arriva al 34’ con la meta di Tauro, che può a sua volta festeggiare una personale tripletta. Nel finale del match il Siena si porta in attacco e con Belardi mette a segno la meta che sigilla il risultato sul 10-98.

Con i 5 punti conquistati nella trasferta senese il Romagna sale a 67 punti e conserva un vantaggio di 10 punti dal Colorno, che si è aggiudicato lo scontro diretto con il Modena per 38-10, tenendosi così il secondo posto in solitaria. Nel prossimo turno, ultima fatica prima della settimana di pausa del campionato, il Romagna tornerà sul campo di casa per il match con lo Jesi.