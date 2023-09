Gamba schiacciata nella rastrelliera: ferita operaia di 40 anni

Grande spavento ieri pomeriggio alle 15.30 per un incidente sul lavoro che si è verificato nel parcheggio dietro a via Piave, vicino alla sede della Provincia. Mentre gli operai dell’azienda Romagna Piattaforme di Forlì erano alle prese con il montaggio di una nuova centralina elettrica, un’operaia forlivese di 40 anni è rimasta ferita ad una gamba. Le urla della malcapitata hanno richiamato l’attenzione di molti passanti. L’incidente è avvenuto durante la rimossione di un vecchio trasformatore sollevato dal braccio meccanico di un camion. Durante la manovra qualcosa è andato storto e la gamba dell’operaia è rimasta schiacciata da una rastrelleria in ferro utilizzata per il deposito delle biciclette. Immediato l’arrivo di un’ambulanza del 118 che ha soccorso la 40enne.