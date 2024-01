Gambettola, Bisacchi lascia: "Non mi ricandido, un sacrificio per non creare divisioni"

La sindaca di Gambettola Letizia Bisacchi getta la spugna: "Faccio un sacrificio per non creare divisioni, non mi ricandido". Con una lunga lettera Letizia Bisacchi comunica ai cittadini di Gambettola la sua decisione: " Cari concittadini, nel corso di questi ultimi 5anni, la nostra comunità ha attraversato momenti storici densi di sfide che hanno toccato in qualche modo la vita di tutti noi. Sono stati anni complicati, anni che ho vissuto come uno spirito di totale servizio per la mia comunità, alla quale ho voluto bene cercando di dare il meglio, nonostante le mille difficoltà e nonostante le critiche gratuite sui social e le frasi superficiali di chi non conosce e non immagina la complessità dell’azione amministrativa. Ho percepito il ruolo di Sindaco non come un lavoro, ma come una missione, tentando di trasmettere serenità anche nei frangenti più complicati". La sera prima (Giovedì 11) nella sede del Pd, in Corso Mazzini, si era riunita la Segreteria del Partito con il segretario Pietro Pierantoni, presente anche il segretario territoriale Nicola Dellapasqua, una ventina di persone in tutto; durante l’incontro è stata esaminata la situazione politico-amministrativa di Gambettola allo stato attuale e quella che potrebbe essere la previsione elettorale in considerazione del fatto che le due liste del Centrodestra, che nel 2019 hanno corso separate, questa volta si presenteranno unite. Unico dato di fatto inoppugnabile è che nel corso della legislatura si sono dimessi: il consigliere comunale Matteo Bacchi, il vice sindaco Angela Bagnolini e l’assessore Gianni Bisulli. Al termine della seduta Letizia Bisacchi, che nel suo intervento iniziale aveva già fatto intendere la sua rinuncia a ricandidarsi, ha comunicato che il giorno dopo avrebbe inviato una sua lettera. "Oggi sento la necessità di riappropriarmi della mia vita personale, che negli ultimi tempi è stata inevitabilmente messa in secondo piano, per dedicarmi alla mia famiglia e a nuovi progetti – si legge nella sua lettera - Per questo motivo, con una decisione maturata nel profondo, ho scelto di non candidarmi per un secondo mandato. Ho ancora molta energia da spendere, ma non mi dedicherò più alla politica. Questa mia decisione, che per me è un grande sacrificio, è anche a tutela della mia area politica, perché non voglio creare ulteriori fratture che sarebbero inevitabili, visto il grande numero delle persone che mi sostengono". Ieri pomeriggio non ci sono state in paese reazioni di sorta, l’unico interrogativo raccolto davanti al Bar Giambellino è stato: Chi sarà per il Pd il nuovo candidato sindaco che guiderà il Partito alle elezioni comunali del prossimo giugno? Certamente nei prossimi giorni cominceranno a circolare i primi nomi.