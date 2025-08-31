Gambettola celebra il patrono Sant’ Egidio Abate

La comunità parrocchiale di Gambettola si appresta a celebrare dall’1 all’8 settembre i suoi due patroni: S. Egidio Abate (1 settembre) e la Madonna delle Grazie (8 settembre). Il parroco don Sauro Bagnoli nel volantino ha scritto che la festa parrocchiale vuole essere un segno di speranza, offrendo momenti di preghiere e celebrazioni per rinnovare l’impegno per la cura del creato; non mancheranno occasioni per vivere la gioia della fraternità attraverso musica, spettacoli e la cucina tradizionale.

Il programma religioso inizia lunedì, ore 20, con la messa nell’area Fulgor e al termine la benedizione dell’acqua, del pane, dell’uva; per tutta la settimana si susseguiranno poi tanti altri appuntamenti in chiesa per tutti i fedeli. Lunedì 8 settembre è la solennità della Patrona di Gambettola: la Madonna delle Grazie, alle 16.30 la messa presieduta dal vescovo Antonio Giuseppe e animata dalla Corale A. Vivaldi di Gambettola. Alle 17.30 la processione con l’effige della madonna lungo Corso Mazzini e le musiche della Banda Città di Gambettola.

La parte ricreativa della festa parrocchiale inizierà giovedì 4 e poi andrà avanti tutte le sere con spettacoli musicali e nello stand sarà sempre in funzione il servizio di ristorazione per le famiglie, curato e gestito da un gruppo di volontari. La conclusione lunedì 8 settembre, per tutto il giorno giochi, pesca lotteria e alle 21 musica con il gruppo Qluedo.