Gambettola, Cesarino Soldati annuncia la nascita del circolo del Pri

di Vincenzo D’Altri

A Gambettola, così come in altri Comuni della Romagna, nella primavera del 2024 sono previste le elezioni amministrative comunali, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Finora nessun partito di Gambettola si è espresso sull’argomento ed anche l’attuale sindaco Letizia Bisacchi, ha preso tempo prima di annunciare la sua ricandidatura. Anche nell’area del centrodestra, presente in consiglio comunale con i due gruppi ’La Gambettola che vorrei’ e ’Sicuramente Gambettola’ ancora bocche cucite . La novità è il comunicato diffuso da Cesarino Soldati (nella foto), anziano imprenditore di Gambettola che negli ultimi 50 anni ha fatto spesso parlare di sè per diverbi e contestazioni sia in campo politico che in altri settori.

Soldati fa trapelare la possibilità della nascita a Gambettola di una lista del Pri, cosa che manca da quando avvenne nel 1990 la prematura scomparsa per incidente del consigliere comunale del Pri Renzo Frisoni.

"Sono stato incaricato dalla Federazione del Partito Repubblicano di Cesena – afferma – di costituire il circolo del Pri di Gambettola che avrà sede nel mio ufficio in via del Cadore 7. Ho necessità di raccogliere - conclude Cesarino Soldati - l’adesione di persone che abbiano la residenza nel comune di Gambettola". Ma il segretario del Pri cesenate Luca Ferrini prende le distanze. "Non ne sono al corrente. Con me Soldati non ha mai parlato direttamente. C’è l’autonomia delle sezioni locali, ma c’è sempre anche un controllo dell’ambito regionale e nazionale e a me non risulta che a Gambettola ci sia un nuovo referente".