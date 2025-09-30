Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Preferenze elezioni MarcheChi sono gli eletti Mappa risultatiOndata di freddoIncidente A1Shopping in crisi
Acquista il giornale
CronacaGambettola Città della Cultura. Europea del Carnevale 2027
30 set 2025
VINCENZO D'ALTRI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Gambettola Città della Cultura. Europea del Carnevale 2027

Gambettola Città della Cultura. Europea del Carnevale 2027

Gambettola è stata designata con votazione unanime dalla Neg (Associazione Europea dei Carnevali storici) Città della Cultura Europea del Carnevale...

Gambettola è stata designata con votazione unanime dalla Neg (Associazione Europea dei Carnevali storici) Città della Cultura Europea del Carnevale...

Gambettola è stata designata con votazione unanime dalla Neg (Associazione Europea dei Carnevali storici) Città della Cultura Europea del Carnevale...

Gambettola è stata designata con votazione unanime dalla Neg (Associazione Europea dei Carnevali storici) Città della Cultura Europea del Carnevale 2027. La nomina si è tenuta nell’ambito dell’assemblea annuale della Neg, a Winterthur (Zurigo), alla presenza della vicesindaca Serena Zavalloni e dell’associazione Gambettola Eventi con il presidente Davide Ricci, Massimiliano Maestri e Daniele Baronio. "Una vittoria – dicono – che riempie di orgoglio tutta la comunità e che riconosce il valore immenso della creatività, della passione e dell’ingegno che, da oltre un secolo, danno vita al nostro Carnevale. Questo titolo non è solo un premio al passato, ma una finestra spalancata sul futuro che permetterà di proiettare Gambettola e la Romagna in una dimensione internazionale, creando legami culturali e artistici con l’Europa e offrendo nuove occasioni di crescita per il territorio. Un successo frutto di un impegno corale, del talento dei nostri carristi, dell’entusiasmo delle associazioni, dell’energia dei volontari e della dedizione di chi, anno dopo anno, ha custodito e fatto crescere questa magia. Gambettola ha dimostrato ancora una volta di saper sognare in grande, con la forza della sua storia e lo sguardo al futuro".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata