Gambettola contro gli stereotipi di genere, le macchiniste al teatro

Lavoratrici di Trenitalia Tper al teatro comunale di Gambettola nell’ambito del progetto ’Macchinista in Evoluzione’. Si tratta di un gruppo di macchiniste, donne, che fanno parte del progetto che mira a promuovere l’uguaglianza di genere nel settore ferroviario, rendendo la figura del e della macchinista più accessibile e attrattiva per le donne. Nei giorni scorsi sono state ospitate al teatro comunale di Gambettola e a Casa Fellini, hanno potuto trascorrere una giornata con i professionisti del settore teatrale che operano a Gambettola per un lavoro di gruppo sulla comunicazione nell’ambito del progetto supportato da Trenitalia Tper, dal Comune di Bologna e di Ferrara. Il progetto è pensato "per abbattere gli stereotipi di genere e far sì che nessuno si stupisca più se nella cabina di guida del treno vede una ragazza" ha spiegato la responsabile Loretta Viani. "Ci onora poter dare il nostro contributo – hanno aggiunto il sindaco Eugenio Battistini e la vice Serena Zavalloni – ad un progetto che promuove l’uguaglianza di genere" .