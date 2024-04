Gambettola, cresce l’offerta con l’apertura di cinque nuove attività commerciali

Nel corso di aprile e maggio apriranno a Gambettola cinque nuove attività commerciali. Un fatto molto positivo per la cittadina che così conferma il trend di crescita registrato negli ultimi anni, infatti il centro commerciale di Gambettola da alcuni anni è diventato il bacino di caduta dei paesi collinari come Montiano, Longiano e Roncofreddo, e delle frazioni di Cesena come Bulgaria e Bulgarnò, e le nuove attività che apriranno i battenti andranno ad ampliare ulteriormente l’offerta rivolta al pubblico.

Queste le nuove aperture che amplieranno ulteriormente l’offerta commerciale per i cittadini di Gambettola e zone vicine: in via don Minzoni, al piano terra del fabbricato della Coop Idea, aprirà il centro di estetica Gracefull, che viene presentato come molto innovativo nel suo settore ed avrà anche il settore dedicato alla profumeria e bigiotteria. In Corso Mazzini, dove c’era il negozio di calzature della famiglia Sacchetti, aprirà una erboristeria e poco più in la, sopra la pizzeria Il Grifone, avvierà l’attività un B&B con vitto e alloggio. In via Pascucci, dove molti anni fa c’era una cartolibreria, verrà inaugurata una sanitaria per la vendita di articoli per la cura e il benessere della persona. La notizia di quest’ultima attività è già rimbalzata in paese e tanti sono stati i commenti positivi. "Una sanitaria mancava proprio a Gambettola – è stato detto – per i nostri bisogni dovevamo sempre andare a Cesena oppure a Cesenatico". Ad aprire questo nuovo esercizio è la Sanitaria Bufalini, società che conta già un paio di esercizi a Cesena. "Pensiamo - dice Daniel tecnico ortopedico – di riuscire ad aprire entro tre settimane".

Infine in via De Gasperi, vicino alla grande rotonda, nel negozio dove c’era la ferramenta Casadei, è imminente l’apertura di un grande negozio di articoli per la persona e per la casa. Si tratta del marchio ‘Più me’.

Vincenzo D’Altri