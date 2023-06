Gambettola, debutta ’Il Bosco ritrovato’ con un coro di voci

Oggi a Gambettola si terrà primo appuntamento con la rassegna ’Il Bosco ritrovato 2023’, promossa dalle associazioni culturali gambettolesi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Il compito di aprire la kermesse è affidato all’associazione “Quattro Quarti”, che gestisce gli spazi dell’”Ex Macello Comunale – Polo Artistico Cre-attivo” di via Roma e che propone nella centrale piazza Pertini, a partire dalle 20.30, la rassegna corale “Un coro di voci al P.A.C.” con la partecipazione del “Coro della Gustosa” e della Corale “A. Vivaldi” di Gambettola. L’ingresso è gratuito. Per info: 328.4599812.