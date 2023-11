Gambettola e la sua storia. Via al Festival della canapa

Da venerdì 24 a domenica 26 novembre tre giorni con il Canapa Street Festival 2023,18esima edizione, tradizionale appuntamento autunnale con l’Antica Fiera della Canapa e la Mostra mercato delle tipicità romagnole. Gambettola è stato il primo Comune ad aver dedicato alla canapa una vera e propria fiera popolare, e questo perché la canapa fa parte della storia del paese; infatti, fino ai primi anni 40’ per le famiglie contadine la coltura della canapa era la produzione agricola da cui traevano parte del loro sostentamento. Poi con l’avvento delle fibre sintetiche la canapa fu declassata e nelle campagne ebbe inizio l’abbandono di quella coltura; negli ultimi venti anni la canapa è stata via via riscoperta per i suoi pregi di fibra naturale al cento per cento e per le sue molteplici proprietà che vanno dall’alimentazione, alla cosmetica, abbigliamento e bio-edilizia. La sindaca di Gambettola Letizia Bisacchi, con il vice Marcello Pirini e Davide Ricci di "Gambettola Eventi", ha presentato il programma della manifestazione a cui collaborano l’Istituto Comprensivo Statale di Gambettola, l’associazione "Gambettola Eventi, l’associazione Stampatori Tele Romagnole, Mambelli Punto Macrobiotico di Cesena, la Pizzeria Il Grifone, L’ associazione culturale Circuiti Dinamici, le Antiche Stamperie di Gambettola. La gestione organizzativa della Fiera è affidata all’agenzia Mixer Eventi di Cesena. Tante le proposte dedicate alla tradizione della lavorazione della canapa e all’artigianato locale in genere, con mostre e laboratori al Centro Fellini, nel Teatro e nel Palazzo municipale; non mancheranno presentazioni di libri e momenti dedicati alla degustazione di prodotti a base di canapa. In Piazza II Risorgimento i bambini della Scuola Primaria proporranno il loro mercatino alimentare, mentre nelle vie del centro si svolgerà il mercato ambulante delle tipicità romagnole. Ad aprire l’edizione 2023 del Canapa Street Festival sarà la serata di venerdì 24 con: Il racconto dei racconti, una serata a teatro dedicata allo story telling di Gambettola, tra storia, presente e futuro.