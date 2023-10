Gambettola gioca d’anticipo. Luminarie pronte per l’accensione

Le luminarie sono già su e fra pochi giorni in piazza Foro Boario inizierà la costruzione della grande capanna del Presepe. Gambettola è sempre in anticipo nelle sue manifestazioni e questo perché ha la fortuna di avere tante associazioni di volontariato che provvedono da sole a mettere in atto il proprio programma culturale, sportivo o ricreativo.

Per le luminarie l’associazione dei commercianti ’Nonsoloruggine’ le ha già fatte installare nel centro, dal ponte alla piazza del Comune, e sono già pronte per la prima accensione nei due giorni della Fiera della canapa (25 e 26 Novembre) e poi dall’ 8 dicembre fino all’Epifania. Alla copertura della spesa hanno contribuito quasi tutti gli esercenti del centro più agenzie e studi professionali. L’associazione che ogni anno in piazza Pertini cura la realizzazione del grande Presepe meccanico è la Folclore Gambettola.

Una tradizione, nata nel 1988, quella di offrire ai cittadini di Gambettola e ai visitatori un presepe in piazza. I volontari allestiscono la grande capanna in piazza poi il presepe vero e proprio è opera di due artisti: Marco e Luciano Fantini, padre e figlio. Ogni anno il loro presepe è sempre diverso, di volta in volta scelgono un paese o un borgo della Romagna . Lo scorso anno il presepe era stato ambientato davanti la Basilica del Monte di Cesena, e nel 2021 era stato dedicato a Federico Fellini nella casa dei nonni di Gambettola. Quest’anno hanno scelto Longiano come borgo dove far nascere il bambinello. Il presepe sarà inaugurato sabato 8 dicembre dal Vescovo Regattieri e dal il sindaco Bisacchi, poi sarà aperto al pubblico fino all’8 gennaio.

Vincenzo D’Altri