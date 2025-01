Gambettola in emergenza. La Sampierana gioca in casa

Il turno infrasettimanale è stato favorevole al Gambettola e alla Sampierana, entrambe infatti hanno ritrovato la vittoria. Oggi il campionato di Eccellenza torna per la terza giornata messa in programma in appena otto giorni. Il Gambettola di Bernacci affronta la difficile trasferta sul campo del S. Agostino, la lunga sequenza di infortuni che stanno colpendo il Gambettola non si è interrotta e la rosa adesso è davvero risicata, non sono esclusi nuovi innesti nei prossimi giorni. Squadre in campo alle 14.30, dirige William Siragusa di Modena. La Sampierana, invece, riceve al Campodoni di San Piero in Bagno il Massa Lombarda, i ravennati lottano per allontanarsi dal fondo della classifica e arrivano dalla vittoria sull’Osteria Grande. Per mantenere la posizione playoff ai bianconeri di casa servono i tre punti. Anche questo incontro inizia alle 14.30, ad arbitrare Alessandro Cappello di Imola.

r. d.